ألمانيا تفتش مركزا للاجئين على خلفية حادثة الدهس في برلين

أجرت الشرطة الألمانية، اليوم الأربعاء، عمليات تفتيش واسعة داخل مركز لإيواء اللاجئين وفي شقة ببرلين، بشأن التحقيق في عملية الدهس الإرهابية التي وقعت في العاصمة الألمانية يوم 19 ديسمبر المنصرم.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن فرق المحقيقين أجروا تفتيشا في شقة شاب تونسي يبلغ من العمر 26 يرجح أنه كان يعرف أنيس عامري المشتبه به الرئيسي في تنفيذ عملية الدهس وكان يتواصل معه. وأضافت الوكالة، استنادا للتقرير المحقيقين، أن الشاب التونسي يرجح أنه كان على علم بالعملية التي قام بها أنيس عامري وربما ساعده في تنفيذها. وأشارت الوكالة، أن الهدف من هذه العملية هو جمع المزيد من المعلومات بخصوص سلوك الإرهابي عامري قبل الهجوم وبعده. وللتذكير، دهست شاحنة زوار معرض لأعياد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرات الآخرين. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي في وقت لاحق، مسؤوليته عن الهجوم.