فرنسا توقف تسويق منتج يعالج نقص فيتامين د

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، ماريسول تورين، وقف تسويق منتج يوفسترول د، المستخدم في علاج نقص فيتامين د، بعد تسببه في وفاة رضيع يبلغ من العمر عشرة أيام. وقالت تورين، في بيان اليوم الأربعاء، إن هيئة مراقبة السلامة الطبية في فرنسا، اتخذت هذا القرار كإجراء احترازي. وكانت الهيئة ذكرت، أنها لم تربط بعد بين وفاة الرضيع، الذي كان يعاني أزمة قلبية وتنفسية، وتناول جرعة من دواء يوفسترول د، الذي طوره معمل كرينكس. وسبق أن صرحت الوزيرة، في بيان أن التحقيقات تجري لمعرفة سبب الوفاة، والتحقق مما إذا كانت لها علاقة بمنتج، يوفسترول د.