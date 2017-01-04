مسلح يهاجم روضة أطفال باستعمال خنجر ويصيب 12 شخصا

أفاد التلفزيون الصيني الرسمي، الأربعاء، بأن مسلحا هاجم مجموعة من الأطفال الصينيين بسكين، وأصاب 12 منهم. وأوضحت السلطات المحلية لولاية قوانغشي الجنوبية، في بيان، أن الرجل وهو والد أحد الأطفال بالروضة تسلل إلى داخل المبنى، وطعن الأطفال أثناء تناولهم الطعام، قبل أن يتنبه المدرسون ويبدأوا محاولة السيطرة عليه. وألقت قوات الأمن الصينية، القبض على المسلح 41 عاما، الذي اقتحم حاضنة أطفال، حسبما ذكرت، وسائل الإعلام الرسمية. وأصيب الأطفال إصابات طفيفة، خلال الهجوم الذي وقع في مدينة بينغشيانغ في محافظة قوانغشي. وعلى الرغم، من أن جرائم العنف نادرة في الصين، مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى، إلا أن هناك سلسلة من الهجمات تستهدف الأطفال في الأعوام الأخيرة. وأشارت السلطات إلى أن الرجل قام بذلك بدافع الغضب من سكان بلدته، نانشان، الواقعة جنوبي ولاية قوانغشي، دون توضيح مزيد من التفاصيل.