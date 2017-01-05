الأمن التركي يوقف مشتبهين بعلاقتهم بهجوم اسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الخميس، عددا من الأشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالهجوم الإرهابي على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصادر أمنية أن "فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة والدرك نفذت عملية دهم في مجمع سكني بمنطقة سليم باشا في إسطنبول بناء على بلاغ بوجود أشخاص قدموا المساعدة في تنفيذ الهجوم". وأوضحت المصادر أن فرق الأمن "طوقت المجمع السكني الذي تقيم فيه أسر من تركستان الشرقية" مشيرة الى انها اجرت عمليات تفتيش في منازل وسيارات الأشخاص المشتبه بهم وألقت القبض على عدد منهم. و كان ملهى ليلي في منطقة أورتاكوي بإسطنبول مكتظا بالمحتفلين بليلة راس السنة قد تعرض لهجوم مسلح ليلة رأس السنة أسفر عن مقتل 39 شخصا على الاقل وإصابة 65 آخرين.