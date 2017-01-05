مقتل أردنيين بهجوم مسلح على مطعم بولاية إنديانا الأمريكية

لقي شابين أردنيين حتفهما بهجوم مسلح على مطعم كانا يعملان فيه بمدينة إنديانابوليس في ولاية إنديانا الواقعة غربي وسط أمريكا، حسبما أفادت به وسائل إعلام أمريكية .

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أنها تتابع الحادث. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، صباح الرافعي، أمس الأربعاء إن السفارة الأردنية تواصلت مع السلطات الأمريكية، وأضاف، أنهم ينتظرون المعلومات الرسمية، ونتائج التحقيقات الأولية في الجريمة.من جهة أخرى، أفاد شهود عيان ومصادر أمنية بأن المسلحين الاثنين كانا يهدفان إلى السرقة وليس استهداف الشابين أو بدوافع عنصرية.وقد فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا في الحادث، وبدأت عملية البحث عن المسلحين.