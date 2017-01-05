بالفيديو.. لحظة وقوع التفجير في إزمير بتركيا

أظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على تويتر، لحظة وقوع التفجير قرب محكمة، في مدينة إزمير غربي تركيا، الذي أسفر عن مصرع شرطي، وموظف حكومي الخميس. وذكر مصدر أمني، أن الشرطة قتلت بالرصاص مهاجمين مشتبها بهما، بعد التفجير الذي وقع أمام مدخل القضاة، وممثلي النيابة في محكمة إزمير. وأشارت قناة سي.إن.إن تركيا، إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان التفجير، في المدينة المطلة على بحر إيجه، والتي نادرا ما تشهد أعمال عنف. ويأتي التفجير، عقب هجوم دام استهدف رواد ملهى ليلي في إسطنبول، ليلة رأس السنة، مما أدى إلى مقتل 39 شخصا، وإصابة 65 آخرين بجروح.