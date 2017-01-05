المؤبد لضابطين متورطين فى محاولة الانقلاب الفاشلة فى تركيا

قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد، على اثنين من العسكريين المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، التي وقعت في 15 جويلية الماضي، وذلك في أول حكم على الانقلابيين. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن محكمة الجزاء الثانية في ولاية أرضروم، وسط تركيا، أصدرت حكما بحق العسكريين مراد كوجاك، العقيد الركن السابق، الذي كان يشغل منصب قائد قيادة قوات الدرك، قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة في ولاية أرضروم، ومراد يلماز الرائد الركن السابق، ومدير شعبة العمليات الأمنية في الولاية نفسها. وقد وجهت للمتهمين، اللذين مثلا أمام المحكمة تهمة انتهاك دستور البلاد، وقضت المحكمة بعقوبة السجن المؤبد عليهما.