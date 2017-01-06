إصابة 30 شخصا في حريق بسكن للاجئين بألمانيا

أصيب ثلاثون شخصا في بلدة هوفيلهوف شتاوميلي بمدينة بادربورن غربي ألمانيا، جراء حريق في سكن للاجئين .

وقال متحدث باسم الشرطة الالمانية في تصريح له إن رجال الاطفاء نجحوا في إخماد حريق شب في سكن للاجئين وأسفر عن إصابة ثلاثين شخصا من بينهم إمرأة إصابتها خطيرة. وأضاف المتحدث أن الحريق الذي شب في السكن لم تعرف أسبابه حتى الآن . وأشار إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة مبينا أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن هناك خلفية عداء للأجانب وراء الحادث. بدورها قالت متحدثة باسم الإدارة المحلية لمدينة بادربورن إن قوات الأمن نقلت جميع الأشخاص المشتبه في تعرضهم لتسمم بالدخان إلى المستشفيات القريبة بينما تلقى 24 آخرون العلاج في مكان الحادث منهم اثنان من قوات الإطفاء.