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نشوب حريق في مصفاة عائمة للبترول في خليج المكسيك

  • 06/01/2017
  • النهار أون لاين
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نشوب حريق في مصفاة عائمة للبترول في خليج المكسيك تحميل الملف

تمكنت قوات الاطفاء من السيطرة على حريق اندلع أمس الخميس، في مصفاة بحرية للبترول تقع فى خليج المكسيك قبالة سواحل ولاية لويزيانا الامريكية .

وذكرت شبكة  ايه بى سي نيوز الاخبارية الامريكية أن المتحدث باسم قوات حرس السواحل  اوضح فى بيان أصدره بهذا الصدد ان اخماد الحريق -الذي لم تعرف أسبابه -استغرق  نحو 4 ساعات، ولكنه لم يسفر عن حدوث تلوث او اضرار بيئية فى منطقة الحريق . وكانت مصفاة بترولية عائمة قد انفجرت في خليج المكسيك في شهر أفريل 2010 مما أسفر  آنذاك عن مصرع 11 عاملا وتسرب كميات من البترول في مياة خليج المكسيك استغرقت عملية التخلص منها عدة اسابيع . 

 

 

 

 

موضوع : نشوب حريق في مصفاة عائمة للبترول في خليج المكسيك
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