الأدلة الأولية لتفجير أزمير تشير إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني

أكد مسؤول تركي، إن الأدلة الأولية لتفجير أزمير غربي البلاد تشير الى مسؤولية حزب العمال الكردستاني.

وقال حاكم مدينة إزمير إرول أييلديز في تصريحات للصحفيين امس إن "الأدلة الأولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء الهجوم" مشيرا إلى أن الشرطة التركية قتلت "إرهابيين اثنين" بعد التفجير الذي وقع أمام مدخل القضاة وممثلي النيابة بمحكمة بالمدينة. وأضاف "وقع اشتباك بعدما أراد رجال الشرطة إيقاف مركبة عند نقطة تفتيش أمام محكمة بايراكلي وفجر الإرهابيون السيارة الملغومة لدى محاولتهم الفرار". وأشار إلى أن رجل شرطة وموظفا بالمحكمة قتلا في الهجوم مؤكدا أن الشرطة قتلت بالرصاص اثنين من المهاجمين كانا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وقنابل يدوية.