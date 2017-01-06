ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم فحم بالصين إلى 12 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار بمنجم فحم بمدينة دنغفنغ في مقاطعة خنان بوسط الصين مساء أمس الأول الأربعاء الى 12 قتيلا، وفقا لما أعلنته السلطات الصينية اليوم الجمعة.

ومن جهتها قالت هيئة مراقبة السلامة بالمقاطعة أن الإنهيار وقع في الساعة الخامسة من مساء الأربعاء، عندما كان عمال من شركة شينغيو المحدودة لتعدين الفحم ومقرها في مدينة دنغفنغ، يعملون على توسيع ممر للأنابيب في المنجم ما تسبب فى انفجار غازى. وكان هناك 51 شخصا بداخل المنجم عندما وقع الإنهيار تمكن 39 منهم من النجاة بحياتهم.