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روسيا تشرع في سحب قواتها بسوريا

  • 06/01/2017
  • النهار اون لاين
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روسيا تشرع في سحب قواتها بسوريا تحميل الملف

أعلنت رئاسة الاركان العامة الروسية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ عملية سحب أسطولها الحربي المتكون من حاملة الطائرات "الأميرال كوزنيتسوف" والطرد النووي "بطرس الأكبر" ومجموعة السفن المرافقة لهما، من منطقة تمركزهما قبالة الساحل السوري.

وقالت وكالة الأنباء الروسية، نقلا عن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي،  بأن وزارة الدفاع الروسية شرعت في تقليص قواتها في سوريا، حيث ستسحب مجموعة السفن المذكورة، بالإضافة إلى تقليص القوات الروسية العاملة في سوريا، مشيرة إلى أنها هذا القرار جاء تنفيذا لأوامر صدرت عن فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

موضوع : روسيا تشرع في سحب قواتها بسوريا
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