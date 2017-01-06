ترامب يرشح لإدارة الاستخبارات سيناتورا عاقبته روسيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختار السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية إنديانا دان كوتس صاحب 73 عاما لتولي منصب مدير الاستخبارات القومية.

وكوتس واحد من ستة سيناتورات وثلاثة مسؤولين في البيت الأبيض فرضت عليهم موسكو حظرا على السفر الى روسيا في 2014 ردا على العقوبات التي فرضتها عليها واشنطن بسبب انضمام شبه جزيرة القرم الى روسيا.

وكان كوتس سناتور انديانا من 1989 حتى 1999 ومن 2011 حتى انتهاء مدته يوم الثلاثاء الماضي. وعمل سفيرا لبلاده في ألمانيا من 2001 حتى 2005 في إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، وكان عضوا في لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الاستخبارات وفي عدد من اللجان الاقتصادية خلال السنوات الست الماضية.

ويجب مصادقة مجلس الشيوخ ليتم تعيين كوتس الذي سيحل مكان جيمس كلابر الذي يشغل منصب مدير الاستخبارات القومية في إدارة باراك أوباما منذ 2010.

واستحدث منصب مدير الاستخبارات القومية بعد اعتداءات سبتمبر 2001 ومهمته تنسيق أنشطة وكالات الاستخبارات الأمريكية المختلفة وعددها 17 وكالة بينها خصوصا وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ووكالة الأمن القومي "أن أس إيه".