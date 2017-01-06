إصابة 6 أشخاص بهجوم مسلح جنوب باكستان

أفادت الشرطة الباكستانية أن ستة أشخاص تعرضوا لإصابات متفاوتة جراء هجوم مسلح شنه مجهولون في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان اليوم.

وأوضح مسؤول أمني في الشرطة الباكستانية أن مسلحين يتسلقون دراجات نارية أطلقوا وابلًا من النار على سيارة أجرة على أحد الطرق في كويتا ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

وأضاف أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الحادث لجمع الأدلة، وشنت حملة تمشيط للبحث عن المسلحين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأشار إلى أن قوات الأمن فتحت بلاغًا للتحقيق وراء دوافع الهجوم الذي لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عنه.