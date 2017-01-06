لحظة إلقاء القبض على منفد هجوم مطار فورت لودرديل بفلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية، أن منفذ عملية إطلاق النار في فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا، هو مواطن أمريكي يدعى استيبان سانتياغو، وكان يحمل بطاقة عسكرية. وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد قالت إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 9 آخرون، في حادث إطلاق نار بمطار فورت لودرديل في ولاية فلوريدا، مساء اليوم الجمعة. ونقلت محطة إم.إس.إن.بي.سي، عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون، إن تسعة أشخاص أصيبوا بالرصاص وتوفي 5 آخرون، كما اعتقل المشتبه به وهو استيبان سانتياغو، بعد لحظات من إطلاقه النار في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا. واضافت المصادر، أن إطلاق النار وقع في منطقة استقبال الحقائب بالمطار، في حين أغلقت الشرطة الأمريكية، كافة الطرق المؤدية إلى المطار، فيما بدأت مروحيات التحليق فوق المطار، في وقت تم فرض طوق أمني في محيطه. وقال المطار في حسابه على تويتر، ثمة حادث يجري حاليا في صالة الركاب الثانية، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأظهرت لقطات بثتها محطات إخبارية، مسؤولين أمنيين وهم يجمعون الركاب في عدد المناطق ومنعوهم من الخروج. وقال آري فليشر، وهو سكرتير إعلامي سابق للرئيس جورج دبليو بوش، على حسابه على تويتر، إنه حدث إطلاق نار والكل يركض، وأضاف، يبدو أن الجميع هادئون الآن لكن الشرطة لا تسمح لأي شخص بمغادرة المطار، على الأقل من المنطقة التي أنا فيها.