تركيا تقيل أكثر من 6 آلاف موظف على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

أقالت السلطات التركية، أكثر من 6 آلاف من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم، بمراسيم صدرت بموجب حالة الطوارئ في استمرار لحملة تطهير أعقبت محاولة انقلاب عسكري فاشلة في شهر جويلية الماضي.

وذكرت مصادر اعلامية، اليوم السبت، أن المراسيم الثلاثة أمرت بإقالة 2687 من ضباط الشرطة و1699 من مسؤولي وزارة العدل و838 من وزارة الصحة و649 أكاديميا و135 مسؤولا في إدارة الشؤون الدينية. وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد صوت لصالح تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية في خطوة قالت عنها الحكومة إنها مطلوبة لمواصلة حملة التطهير ضد أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن. وتتهم تركيا غولن وشبكة أنصاره التي تطلق عليها منظمة غولن الإرهابية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 جويلية، إلا أن غولن ينفي تلك المزاعم.