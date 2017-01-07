انخفاض عدد السائحين فى تركيا بسبب المخاوف الأمنية

انخفض عدد السائحين الأجانب القادمين إلى أسطنبول بنسبة 26 %على أساس سنوي فى 2016 ما يعد أكبر انخفاض في عدد السائحين فى أكبر مقصد سياحي فى تركيا منذ 16 عاما.

وحسب البيانات التي نشرت ،مس الجمعة على الموقع الالكتروني الخاص بادارة الثقافة والسياحة باسطنبول فإن قرابة 9.2 مليون سائح أجنبي زاروا اسطنبول خلال العام الماضي مقابل 12.4 مليون خلال 2015 . وقد شهد شهر جوان وحده أكبر انخفاض بنسبة 35 بالمئة فيما كان جانفي هو الشهر الوحيد الذي حقق زيادة ضئيلة بلغت نسبتها 0.1 %. وكان السائحون الألمان أكبر مصدر للسياحة في أسطنبول خلال عام 2016 حيث بلغت نسبتهم 10.5 بالمئة رغم انخفاض عدد السائحين الألمان بنسبة 22.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. في السياق نفسهK انخفض عدد السائحين الأمريكيين بنسبة 43.2 بالمئة يليهم العراقيون بنسبة 43.1 % ثم الروس بنسبة 39.1 % حسب البيانات. كذلك انخفض عدد السائحين الصينيين من 284000 إلى 155000 بنسبة 45.4 %. للذكر، فقد شهدت تركيا خلال فترة العام ونصف العام الماضية أكثر من 30 هجوما تفجيريا ما أسفر عن مقتل 400 شخص. وقد شهدت اسطنبول وحدها خلال العام الماضي 5 هجمات إرهابية كبيرة آخرها الهجوم على ملهى ليلي ليلة رأس السنة الجديدة وقتل 39 شخصا من بينهم 25 أجنبيا.