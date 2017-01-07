الحكم على 4 فرنسيين بالسجن بتهمة الإنضمام لتنظيم إرهابي

أصدرت محكمة فرنسية، أمس الجمعة، احكاما بالسجن تترواح من 6 إلى 8 سنوات بحق 4 فرنسيين، امضوا عدة أسابيع في سوريا خلال عام 2014 وانضموا خلالها الى تنظيم داعش الارهابي.

وذكر مصدر مطلع، أن المتهمين الـ 3 منحدرون من بلدة البرفيل بوسط شرق فرنسا، وأنه تم ادانتهم بتهمة الإنتماء لعصابة إجرامية على صلة بتنظيم إرهابي، موضحا أن المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن 6 سنوات بحق كريستيان بوفييه (29 عاما) ومحمد بن صغير (28 عاما) ووليد جبالي (31 عاما)، بينما عاقبت المدعو محجوب التابعي (26 عاما) بالسجن 8 سنوات. وأشار المصدر، إلى اعتقال التابعي في نوفمبر 2014 بينما كان يستعد -حسب المحققين- للسفر مجددا الى سوريا للا لتحاق بشقيقه الذي ظل هناك. وأكد ذات المصدر، أن المحكمة رأت أن المتهمين نظموا بدقة سفرهم إلى سوريا من مطارات وتواريخ مختلفة وكانوا يدركون أنهم سيلتحقون بمنظمة ارهابية. وأوضح ذات المصدر، أن ما لا يقل عن 7 أشخاص منحدرين أيضا من بلدة البرفيل وسافروا في نفس الوقت لا يزالوا في منطقة النزاعات في سوريا والعراق. ويشار، إلى أن نحو 700 فرنسي متواجدون حاليا بالعراق وسوريا في صفوف تنظيم داعش، وفق السلطات الفرنسية. و في فرنسا، وجهت حتى الأن تهمة الإنتماء إلى عصابة على صلة بتنظيم إرهابي إلى 348 شخصا.