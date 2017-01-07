مقتل 13 عاملا في هجوم مسلح بشمال أفغانستان

أقدم مسلحون مجهولون، اليوم السبت، على مهاجمة عمال في منجم بمدينة بغلان شمالي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل 13 عاملا.

ونقلت وكالة "أناضول" التركية، عن مسؤول المدينة قوله، "إن مجموعة من الإرهابيين استهدفوا عمال أحد المناجم في منطقة أنار دره بمنطقة تالة وبرفك، أثناء عودتهم إلى منازلهم". وأضاف، أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 13 عاملا وإصابة 3 آخرين. ولم تعلن أي جهة إرهابية مسؤوليتها عن الهجوم المسلح، علما أن حركة طالبان الإرهابية تشن من حين إلى آخر هجمات مماثلة.