حبس 4 شيشانيين بتهمة الانتماء لـداعش في تركيا

أصدرت محكمة في ولاية مرسين جنوبي تركيا، اليوم السبت، قرارًا بحبس 4 أشخاص يحملون الجنسية الشيشانية بتهمة محاولة التسلل إلى سوريا والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، حسبما أفادت به وكالة الأنباتء التركية الأناضول.

وحسبما أفاد به ذات المصدر، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مرسين، تلقت بلاغًا حول استعداد 4 أشخاص يحملون الجنسية الشيشانية للسفر من بلدة "طرسوس" إلى ولاية هطاي بهدف التسلل إلى سوريا والانضمام إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابي، وبناء على هذه المعلومات نفدت فرق مكافحة الإرهاب التركية عملية في البلدة، وتمكنت من توقيفهم. وعثرت الفرق التركية بحوزة الموقوفين على بطاقات مزورة تُمنح للاجئين السوريين بصورة مؤقتة. وعقب انتهاء الاجراءات القانونية في مديرية الأمن، نُقِل الموقوفون إلى إحدى محاكم الولاية التي أصدرت بدورها قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيق.