متمردون يسيطرون على مقري الجيش ووزارة الدفاع بكوت ديفوار

أكدت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز الإخبارية اختراق جنود متمردين لمقري الجيش والمجمع الذي يضم وزارة الدفاع في كوت ديفوار، مؤكدة أنهم يطلقون النار في الهواء.

وأوضحت المصادر أن وزارة الدفاع الكوت ديفوارية تشهد الآن إطلاقا كثيفا للنار، قائلين: "إنها في يد الارهابيين". وسيطر جنود متمردون، أمس الجمعة، على مدينة بواكي، ثاني أكبر مدن كوت ديفوار، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى دالوا ودوكرو وأوديان وكورجو.

ودعت الحكومة إلى الهدوء، بينما عقد الرئيس، الحسن وتارا، اجتماعا طارئا مع القادة العسكريين لمعالجة الأزمة.