وفاة الرئيس البرتغالي الأسبق ماريو سواريز

أعلن خوسيه باراتا المتحدث باسم مستشفى الصليب الأحمر في لشبونة، وفاة الرئيس الاشتراكي البرتغالي الأسبق ماريو سواريز عن عمر ناهز 92 عام.

ونُقل سواريز إلى المستشفى في 13 ديسمبر الماضي، بسبب تدهور عام في وضعه الصحي وأُدخل قسم العناية المركزة في مستشفى الصليب الأحمر. وبعد تحسن عابر، عاد وضع الرئيس السابق الصحي وتدهور فجأة في 24 ديسمبر بدون أن تكشف أسباب ذلك. وبحسب مقربين منه فإن سواريز لم يتعافى أبدا من من التهاب في الدماغ أصيب به في جانفي 2013 وتفاقم وضعه الصحي أكثر اثر وفاة زوجته في تموز 2015.

وبقي سواريز الذي يعتبر اب الديموقراطية البرتغالية التي تكرست في 1974، في مقدمة المشهد السياسي في بلاده لأربعين عاما، وهو مؤسس الحزب الاشتراكي البرتغالي وكان وزيرا للخارجية وشغل رئاسة الوزراء مرتين قبل أن يتولى الرئاسة بين 1986 و1996 إضافة إلى كونه نائبا أوروبيا.