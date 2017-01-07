هروب 14 سجينا من معتقل في البرازيل

هرب 14 سجينًا من نفق أحد المعتقلات في مدينة ناتال عاصمة ولاية ريو غراندي دي نورتي شمالي شرق البرازيل، وفقًا لما ذكرته مصادر رسمية اليوم السبت.

وقع حادث الهروب في سجن بارناميريم الحكومي، فجر اليوم، وفقًا لما ذكرته مصادر من الشرطة العسكرية في الولاية. وجرى اعتقال 4 من السجناء الهاربين في عملية شاركت فيها وحدات خاصة ومروحية، وفقًا للشرطة.

وتواجه عمليات البحث عن الهاربين صعوبات إزاء قرب السجن من منطقة غابات تمنع سرعة تحديد موقعهم من الجو.

وكشفت بيانات إدارة العدالة والمواطنة في الولاية أن سجن بارناميريم يعاني من تكدس النزلاء وهي مشكلة مزمنة تشهدها عدة سجون بالبلاد التي تأوي إجمالي 98 نزيلًا لكنها تسع لـ60 فقط.