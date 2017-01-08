تركيا تكشف عن جنسية منفذ الهجوم المسلح على ملهى اسطنبول

أعلنت الشرطة التركية، أنها حددت هوية وجنسية الإرهابي المتهم بتنفيذ الهجوم المسلح على ملهى في إسطنبول ليلة رأس السنة والذي أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة العشرات.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" مساء أمس السبت عن الشرطة قولها - إن المهاجم هو مواطن من أوزبيكستان واسمه الحقيقي عبد القادر ماشاريبوف ويلقب ب"أبو محمد الخرساني"، فيما لم ترد أي تفاصيل أخرى. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال - الأسبوع الماضي - إن المحققين تمكنوا من تحديد هوية منفذ هجوم إسطنبول.