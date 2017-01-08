7 قتلى في تفجير مزدوج بمطعم في مقديشيو

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم أمس السبت، في تفجير مزدوج بمطعم يرتاده أفراد من القوات الحكومية بالعاصمة الصومالية مقديشيو وفق حصيلة جديدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية محمد ضاهر في تصريح له إن من بين قتلى الانفجار أربعة من الجنود الحكوميين وثلاثة مدنيين. كما أكد شهود عيان أن المطعم المستهدف كان يرتاده أفراد من القوات الحكومية مشيرين إلى أن قوات الشرطة طوقت المكان إثر الانفجار وهرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث. وكانت حصيلة سابقة للمتحدث باسم الشرطة قد اشارت الى ثلاثة قتلى و 16جريحا.