إطلاق سراح وزير الدفاع الافواري بعد احتجازه من طرف جنود متمردين

تم طلاق سراح وزير الدفاع الافواري، آلان ريشار دونواهي، بعد احتجازه لمدة ساعتين من طرف الجنود المتمردين أمس السبت الذين يسيطرون على بواكي ثاني مدينة في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية (فرانس براس).

وقد غادر وزير الدفاع الايفواري مدينة بواكي على متن طائرة فور اطلاق سراحه. و لم يدل لا وزير الدفاع ولا ممثلو الجنود المتمردين الذين يسيطرون منذ أول أمس الجمعة عدة مدن باي تصريح .ويطالب هؤلاء بزيادة المرتبات وتحسين ظروفهم. وكان رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، اعلن امس السبت عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء التمرد العسكري للمطالبة بزيادة الأجور. وقال اوتارا في في تصريح قصير نقله التلفزيون "يتعين على الجنود المتمردين ضرورة العودة إلى ثكناتهم، وسوف أضع في اعتباري مطالبهم الخاصة بزيادة المرتبات وتحسين ظروف العمل والإقامة".