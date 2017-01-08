4 قتلى و24 جريحا إثر حادث مرور في فرنسا

لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 24 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في حادث مرور وقع بمنطقة سون إي لوار في وسط فرنسا.

وذكرت شبكة "أورونيوز" الإخبارية، استنادا للتحقيقات الأولية، أن الحادث ناجم عن انحراف حافلة كانت تقل على متنها رعايا برتغاليين متوجهين نحو سويسرا بسبب الثلوج. وأضاف ذات المصدر، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل وإصابة 24 آخرون بجروح. بينما سارع رجال الشرطة والإنقاذ إلى مكان الحادث وقاموا بنقل الجرحى على جناح السرعة إلى المستشفيات القريبة من المنطقة، وفقا لذات المصدر.