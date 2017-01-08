فرنسا أحبطت 24 ألف هجوم معلوماتي على وزارة الدفاع خلال 2016

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، أن الانظمة الامنية الفرنسية أحبطت 24 الف هجوم معلوماتي خارجي استهدفت أجهزة الدفاع خلال سنة 2016.

وفي مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" قال الوزير الفرنسي انه منذ تسلمه مهامه في 2012 و"تحديدا منذ ثلاث سنوات بات التهديد المعلوماتي رئيسيا بما في ذلك لأدواتنا العسكرية". وأضاف ان "محاولات الهجوم المعلوماتية على وزارتي تتضاعف كل سنة، أنظمتنا الامنية أحبطت 24 الف هجوم خارجي في 2016". وساق على سبيل المثال "محاولات للنيل من صورة الوزارة وهجمات لاهداف استراتيجية (تحرش وتحديد الموقع والتجسس)" وحتى "محاولات للتشويش على أنظمة الطائرات المسيرة".

وقال ان فرنسا "تحتفظ بحق الرد بكل الوسائل التي تراها مناسبة. يمكن ان يجري ذلك من خلال المنظومة المعلوماتية التي نملكها وكذلك من خلال وسائل تقليدية كل شيء يتوقف على تأثير الهجوم". وبمبادرة من لودريان تقوم فرنسا بتشكيل قيادة للعمليات المعلوماتية باسم "سايبركوم" تحت مسؤولية قيادة الاركان وسيكون لديها بحلول 2019 هيئة اركان تشرف على 2600 "مقاتل رقمي" وفق الوزير.