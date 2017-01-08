وفاة علي أكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني

أفادت مصادر اعلامية، اليوم الأحد، بوفاة الرئيس الإيراني الأسبق، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر هاشمي رفسنجاني إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 83 عاما.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية أكدت في وقت سابق من الأحد، نقل رفسنجاني إلى المستشفى بسبب مشكلات في عضلة القلب.

وقالت الوكالة في خبر مقتضب في وقت سابق إن "آية الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني ادخل المستشفى قبل نحو ساعة في طهران لاصابته بعارض قلبي" دون أن تخوض بمزيد من التفاصيل. وقالت وكالتا فارس وتسنيم في وقت لاحق نقلا عن اقارب لرفسنجاني قولهم إنه توفي.

يذكر ان رفسنجاني البالغ من العمر 82 عاما ما زال يعد شخصية متنفذة في ايران، إذ يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بحل الخلافات التي قد تنشأ بين مجلس الشورى "البرلمان" ومجلس صيانة الدستور.

ولعب رفسنجاني دورا مهما في السياسة الايرانية منذ الثورة الاسلامية عام 1979، إذ انتخب لفترتي رئاسة، كما تولى رئاسة مجلس الشورى. وفي السنوات الاخيرة، لعب دورا بارزا في الحركة الاصلاحية في ايران التي كانت تحاول ممارسة نفوذ معتدل على ايران ومرشدها الأعلى آية الله علي خامنئي.