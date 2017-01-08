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بالفيديو.. لحظة إطلاق الرصاص على دبلوماسي أمريكي في المكسيك

  • 08/01/2017
  • خ. صديق
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بالفيديو.. لحظة إطلاق الرصاص على دبلوماسي أمريكي في المكسيك تحميل الملف

تعرض دبلوماسي أمريكي لإطلاق نار من قبل مجهول أثناء تواجده داخل سيارته في مدينة غوادالاخارا غربي المكسيك.

ونشرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في المكسيك مقطع فيديو على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يرصد لحظة إطلاق النار على الدبلوماسي الأمريكي.

وأفادت النيابة العامة المكسيكية في بيان لها، أن "موظفا رسميا في قنصلية الولايات المتحدة أصيب بسلاح ناري حسب التقرير الطبي وحالته مستقرة". 

وعرض مكتب التحقيقات الفدرالية مكافأة مالية بقيمة 20 ألف يورو لمن يحدد هوية المهاجم.


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موضوع : بالفيديو.. لحظة إطلاق الرصاص على دبلوماسي أمريكي في المكسيك
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