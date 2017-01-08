الرئيسية أخبار عالمية مصرع 4 أشخاص إثر اندلاع أعمال شغب جديدة داخل أحد السجون البرازيلية

مصرع 4 أشخاص إثر اندلاع أعمال شغب جديدة داخل أحد السجون البرازيلية

  • 08/01/2017
  • خ. صديق
  • 1742
  • 0
مصرع 4 أشخاص إثر اندلاع أعمال شغب جديدة داخل أحد السجون البرازيلية تحميل الملف

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، إثر اندلاع أعمال شغب داخل أحد السجون بالبرازيل، حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الأحد.  

وذكرت المصادر أن "التمرد الجديد وقع في سجن بوسط مدينة ماناوس في منطقة الأمازون، وأدى إلى مصرع أربعة أشخاص". 

وكان الأسبوع الماضي قد شهد مصرع 64 شخصا خلال تمرد بعدد من السجون الواقعة داخل ولاية ماناوس وضواحيها، فيما لقي 33 شخصا آخرين حتفهم في سجن آخر يقع بولاية رواما المجاورة لها.    

وبحادث اليوم يرتفع عدد القتلى في أعمال التمرد التي شهدتها السجون البرازيلية خلال أسبوع واحد فقط إلى مائة شخص. 

موضوع : مصرع 4 أشخاص إثر اندلاع أعمال شغب جديدة داخل أحد السجون البرازيلية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(0 )

  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: