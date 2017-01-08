مصرع 4 أشخاص إثر اندلاع أعمال شغب جديدة داخل أحد السجون البرازيلية

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، إثر اندلاع أعمال شغب داخل أحد السجون بالبرازيل، حسبما أفادت به مصادر إعلامية اليوم الأحد.

وذكرت المصادر أن "التمرد الجديد وقع في سجن بوسط مدينة ماناوس في منطقة الأمازون، وأدى إلى مصرع أربعة أشخاص".

وكان الأسبوع الماضي قد شهد مصرع 64 شخصا خلال تمرد بعدد من السجون الواقعة داخل ولاية ماناوس وضواحيها، فيما لقي 33 شخصا آخرين حتفهم في سجن آخر يقع بولاية رواما المجاورة لها.

وبحادث اليوم يرتفع عدد القتلى في أعمال التمرد التي شهدتها السجون البرازيلية خلال أسبوع واحد فقط إلى مائة شخص.