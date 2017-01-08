إضراب عن العمل في مترو لندن

بدأ العاملون، في مترو أنفاق لندن إضرابا عن العمل، اليوم الأحد، لمدة 24 ساعة، بداية من الساعة السادسة مساءا بتوقيت لندن.وذكرت قناة، إيه بي سي الإخبارية، أن أغلب محطات المترو، أغلقت أبوابها كما سيتم تخفيض الخدمة، والرحلات بشكل كبير غدا، الاثنين مع بداية أسبوع، العمل وانتهاء العطلة. كانت المفاوضات، التي جرت أمس بين اتحاد العاملين ومترو لندن، لم تتوصل إلى حلول، حيث ذكر اتحاد العاملين أن مترو لندن لم يقدم تنازلات، بالنسبة لمن تم تسريحهم حتى يزيل قلق العاملين. يشار، إلى أن مترو أنفاق لندن، يتعامل مع أكثر من 4 ملايين، رحلة في يوم العمل العادي