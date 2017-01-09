مقتل 5 عسكريين في هجوم إرهابي بشمال نيجيريا

أكد مصدر عسكري نيجيري، أمس الأحد، بأن 5 جنود نيجيريين قتلوا في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الإرهابية ضد قاعدة للجيش في شمال شرق البلاد.

وقال متحدث باسم الجيش، في تصريح صحفي، إن جماعة بوكو حرام هاجمت لواء للجيش في منطقة بوني يادي بولاية يوبي في ساعة متأخرة من أول أمس السبت. وأضاف المصدر ذاته، أن 5 جنود قتلوا في هذا الهجوم، الذي أسفر كذلك عن مقتل أكثر من 15 عنصرا من بوكو حرام على يد الجيش النيجيري. وسمع أمس الأحد، دوي انفجارات في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو، حيث بدأت جماعة بوكو حرام تمردها، الذي أسفر منذ نحو 7 سنوات، عن سقوط نحو 15 ألف قتيل وتشريد أكثر من مليوني شخص.