قوات خاصة أمريكية تجري عملية عسكرية بسوريا وتحرر رهينتين من قبضة داعش

قال نشطاء سوريون، أن قوات خاصة تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أجرت عملية عسكرية في ريف دير الزور، أسفرت عن تحرير رهينتين وقتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم داعش.

وأوضح النشطاء على شبكات التواصل الإجتماعي، أن العملية العسكرية جرت أمس الأحد، حيث قامت مروحيات من طراز "أباتشي"، بإنزال عناصر من القوات الخاصة بينهم ناطقون باللغة العربية تتجلى مهمتهم في إبلاغ المدنيين بالبقاء في منزلهم، لكي يتسنى للقوات القيام بالعملية بدون استهداف مدنيين. وأضاف ذات المصدر، أنه فورا هبوطهم في منطقة تدعى القرية الكبر الواقعة بدير الزور، باشرت القوات الخاصة في عمليتها العسكرية، والتي أسفرت عن تدمير سيارة لتنظيم داعش والقضاء على جميع العناصر المتواجدين بداخلها، بالإضافة إلى إعتقال عدد من الإرهابيين وتحرير رهينتين لم يكشف عن جنسيتهما بعد.