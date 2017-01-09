العثور على 19 مهاجرا داخل شاحنة وسط البرد القارس في ألمانيا

أعلنت الشّرطة الألمانية العثور على 19 مهاجرا في محطّة على طريق سريع في ولاية بافاريا كانوا يعانون من انخفاض درجة حرارة أجسادهم بعد اختفاء السّائق الذي تركهم في الجزء الخلفي من الشاحنة غير المزود بتدفئة لساعات، وسط درجات حرارة في حدود 20 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال المتحدث باسم الشرطة راينر شارف ، إن المهاجرين من بينهم خمسة أطفال، طلبوا في نهاية المطاف المساعدة من أشخاص في محطة الطّريق السريع بالقرب من براننبرغ، والذين استدعوا الشّرطة.وأضاف شارف أنّ المهاجرين الّذين كانوا في الشّاحنة في إيطاليا لم تكن بحوزتهم أوراق، لكنّهم قالوا إنهم جاءوا من سوريا والعراق وإيران، وسدّدوا للمهربين ما بين 525 و840 دولارا للشّخص الواحد وجاءوا إلى ألمانيا طلبا للّجوء. وأنّ محرك الشّاحنة أصابه عطل قبل أن يغادرها السّائق.