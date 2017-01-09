مظاهرات في تركيا تندد بتوسيع سلطات أردوغان

أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه اليوم الاثنين، لتفرقة مئات من المحتجين أمام البرلمان على تعديلات دستورية مقترحة ستوسع سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان، حسبما أفادت به صحيفة زمان التركية.

وأضاف ذات المصدر، أن من بين من دعوا للاحتجاج في العاصمة أنقرة، حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي وعدد من المنظمات غير الحكومية واتحادات المحامين. للعلم ، فإنه من المقرر أن يبدأ البرلمان التركي في وقت لاحق اليوم مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة والتي ستطبق نظاما رئاسيا تنفيذيا. ومن المتوقع أن يقر البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم مسودة التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع القادم.