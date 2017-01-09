رئيس وزراء كوت ديفوار يقدم استقالته

قدم رئيس وزراء كوت ديفوار دانيال كابلان دنكان، اليوم الاثنين، استقالته من منصبه لرئيس البلاد الحسن واتارا.

وقال دنكان في تصريح عقب لقائه مع الرئيس واتارا بأنه قدم استقالته من منصبه وحل الحكومة عقب التصديق على الدستور الجديد للبلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح رئيس الوزراء الايفواري أن الاستقالة "تأتي وفق أحكام الدستور" لافتا الى أن البرلمان "سيعقد في وقت لاحق جلسته الافتتاحية حيث سيتم خلالها انتخاب رئيس له وتعيين نائب لرئيس البلاد في انتظار تكليف الحزب صاحب الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة المقبلة". وتشهد كوت ديفوار تطورات سياسة متلاحقة من أبرزها إصلاحات دستورية كبيرة استحدثت منصب نائب رئيس الجمهورية فيما تعهد الرئيس الحسن واتارا الذي وصل إلى الحكم في انتخابات عام 2010 بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2020 .

ويذكر أن يوم السبت، أقدم مجموعة من الجنود المتمردين باحتجاز وزير الدفاع الافواري، آلان ريشار دونواهي، حيث يسطر الجنودعلى بواكي ثاني مدينة في البلاد، ليتم إطلاق سراحه بعد عدة ساعات، وقد غادر وزير الدفاع الايفواري مدينة بواكي على متن طائرة فور اطلاق سراحه.

و لم يدل لا وزير الدفاع ولا ممثلو الجنود المتمردين الذين يسيطرون منذ أول أمس الجمعة على عدة مدن باي بأي تصريح .ويطالب هؤلاء بزيادة المرتبات وتحسين ظروفهم.

وكان رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، اعلن يوم السبت عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء التمرد العسكري للمطالبة بزيادة الأجور. وقال اوتارا في في تصريح قصير نقله التلفزيون "يتعين على الجنود المتمردين ضرورة العودة إلى ثكناتهم، وسوف أضع في اعتباري مطالبهم الخاصة بزيادة المرتبات وتحسين ظروف العمل والإقامة".