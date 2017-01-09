كوريا الشمالية تهدد باطلاق صاروخ عابر للقارات في أي لحظة

قالت كوريا الشمالية إنها قد تطلق صواريخ بالستية عابرة للقارات في أي وقت من أي مكان نقلاعن المسؤول الأول في وزارة الخارجية الذي صرح بأن الأمر الوحيد المتبقي هو الاذن من زعيم البلاد كيم جونغ أون، وقال لكنه قال إن السبب وراء تطويرهم لنظام الأسلحة هذا هو الولايات المتحدة وسياساتها المعادية ما دفعهم لتطوير النظام الدفاعي.

وفي خطاب رأس السنة لكيم جونغ أون أشار إلى أنهم قريبين من اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات والذي قد يضرب أراض أمريكية رئيسية، لكن ترامب قال عبر تغريدة في اليوم اللاحق أن الأمر لن يحدث ،غير أن ما يثير الاهتمام كما قال العديد من المراقبين أن كوريا الشمالية اتخذت لهجة أقل عدوانية فيما يتعلق بدونالد ترامب بعكس ما كانت تفعل مع الرئيس أوباما، والأمر يعود بحسب الخبراء إلى أن بيونغ يانغ تنتظر لرؤية كيف ستكون سياسة ترامب تجاهها.