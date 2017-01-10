إيطاليا تعيد فتح سفارتها في ليبيا

قالت وزارة الخارجية الإيطالية، الاثنين، إنها ستعيد سفيرها إلى ليبيا، لتصبح بذلك أول بعثة دبلوماسية غربية تعيد فتح أبوابها في طرابلس .

وقالت الوزارة في بيان لها إن السفير سيقدم أوراق اعتماده للحكومة المحلية الثلاثاء. وقالت متحدثة باسم الوزارة إن السفير سيبدأ على الفور عمله من طرابلس؛ نظرا لحصوله في ديسمبر على موافقة حكومة رئيس الوزراء فائز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي ماركو مينيتي، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، الإثنين، إن "السفير الإيطالي سيقدم الثلاثاء أوراق اعتماده ويباشر مهامه في طرابلس"، وفقا لما أوردته "بوابة الوسط" الليبية.



وأشادت الخارجية الإيطالية في بيان بإعادة فتح السفارة، ورأت فيها "إشارة مهمة جدا تجاه الشعب الليبي بأسره، على الثقة في عملية استقرار البلاد".

وقال الوزير الإيطالي "إنه بحث مع المسؤولين الليبين التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب".

كانت إيطاليا أغلقت سفارتها في ليبيا فيفري 2015، بعد انخراط الفصائل المتنافسة في صراع سمح لمهربي البشر النشطين بالإفلات من العقاب، ولتنظيم الدولة الإسلامية بتأسيس موطئ قدم له.



