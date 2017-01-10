أمريكا تصدر عقوبات شاملة على روسيا والسبب

فرضت الولايات المتحدة الاثنين، عقوبات على محقق جنائي روسي كبير مقرب من الرئيس فلاديمير بوتن، وشخصين يشتبه في أنهما قاما بتسميم المعارض وعضو الاستخبارات الروسية السابق ألكسندر ليتفيننكو في لندن عام 2006 .

وأعلنت وزارتا المالية والخارجية الأمريكيتان أن كلا من ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية، وأندري لوغوفوي وديمتري كوفتون أضيفت أسماءهم إلى "قائمة ماغنيتسكي"، نسبة إلى تشريع أمريكي يعود إلى ديسمبر 2012 ويجيز تجميد أصول ومصالح مسؤولين روس في الولايات المتحدة، تتهمهم واشنطن بـ"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وردت روسيا في الشهر نفسه بتبني قانون ينص خصوصا على منع أمريكيين ومواطنين أجانب آخرين من دخول روسيا، فضلا عن قانون يمنع تبني أطفال روس من قبل أميركيين.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة المالية الأميركية أنها أضافت 7 أشخاص إلى قائمة سوداء لمكافحة الإرهاب، هم 5 من روسيا ولبناني و إيراني.وأضافت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أضاف الرجال السبعة إلى قائمته المخصصة لهذا الغرض.