السفارة الأمريكية في موسكو تعلق عملها بمنح التأشيرات

علقت القنصلية الأمريكية، في موسكو عملها الخاص بمنح التأشيرات حتى إشعار آخر، وذلك بسبب وجود مشكلة بإمدادات المياه في مبنى السفارة.

وذكرت السفارة، في بيان نشر على موقعها الرسمي امس الإثنين "القسم القنصلي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو سيعلق عمله فيما يخص منح تأشيرات الهجرة وغيرها، بسبب مشاكل في إمدادات المياه في مبنى السفارة". وأضاف البيان، والذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "يشمل هذا التعليق أيضا التحقيقات غير العاجلة للمواطنين الأمريكيين حتى إشعار آخر"، مشيرا إلى أن القسم المعني بالمواطنين الأمريكيين سينظر فقط بالطلبات الطارئة.