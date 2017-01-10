مقتل 8 صيادين بهجوم لقراصنة في الفلبين

أقدم مسلحين على قتل 8 صيادين في هجوم نفذه قراصنة على ما يبدو في جنوب الفلبين حسبما كشفه متحدث باسم خفر السواحل الفلبيني اليومالثلاثاء.

وأضاف أرماند باليلو المتحدث باسم خفر السواحل، إن قارب صيد فلبينيا على متنه طاقم مؤلف من 15 شخصا كان يعمل قبالة ساحل جزيرة لود سيرومون قرب شبه جزيرة زامبوانجا تعرض لهجوم من طرف5 مسلحين في قارب سريع الليلة أمس الإثنين. مشيرا إلى أن مهاجمين أطلقوا النار على الصيادين. وأوضح المتحدث أن هذا الهجوم يعود لقراصنة، مضيفا أن المهاجمين فروا في الظلام وأن سفينتين تابعتين لخفر السواحل أرسلتا للبحث عنهم.وللإشارة، فقد كان إرهابيون قد أسروا حوالي 24 بحارا وسائحا العام الماضي في هجمات على قوارب في بحري سيليبس وسولو مما زاد المخاوف بين مسؤولي الدفاع في إندونيسيا وماليزيا والفلبين بشأن الإرهابيين والقرصنة.