مقتل 30 شخصا بتفجيرات في أفغانستان ..وحركة طالبان تتبنى

لقي حوالي 30 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في عدة تفجيرات وقعت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأفغانية كابل وولاية هلمند جنوبي أفغانستان، حسبما أفاد به مصدر أمني أفغاني.

وبخصوص التفجير المزدوج الذي وقع في كابل، أكد مسؤولون أفغان، أن انتحاريا فجر نفسه قرب البرلمان في العاصمة الأفغانية كابل في هجوم تلاه على الفور تفجير سيارة ملغومة، في عملية يبدو أنها منسقة .وقال مصدر أمني أفغاني في المدينة، إن 21 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 45 آخرون نتيجة التفجيرين المزدوجين. ومن جهتها تبنت حركة طالبان الأفغانية، التفجيرين المزدوجين. وفي هجوم منفصل، أكد مسؤول أفغاني مقتل 7 مدنيين وإصابة 6 آخرين بانفجار وقع في منزل بمدينة لاشكار جاه، عاصمة ولاية هلمند جنوب أفغانستان .وأضاف رئيس الشرطة الأفغانية، آجا نور كيتنوز، قوله لوكالة "باجوك" الأفغانية، إن انتحاريا دخل منزل في منطقة "بايت وان"، وفجر حزاما ناسفا. من جانبه، أكد متحدث باسم حاكم الولاية، عمر زواك، أن شخصا واحدا فقط قتل وأصيب 9 آخرون، بينهم مدنيون.وأكد مستشفى في الولاية استقبال جثة 9 جرحى.