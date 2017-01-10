إعتقال شخصين في إيطاليا بتهمة التجسس على إطارات حكومية

أفادت صحيفة إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الإيطالية إعتقلت شخصين بتهمة التجسس على سياسيين ورجال أعمال معروفين.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إنه خلال عملية أمنية أطلق عليها اسم "أي بيراميد" إعتقلت مهندي في المجال النووي يدعى جوليو أوكيونيرو البالغ من العمر 45 عاما، وأخته فرانشيسكا ماريا (49 عاما)، بتهمة إنشاء مركز للتجسس من أجل مراقبة مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والشركات. وأضافت الصحيفة، استنادا للتحقيقات، أنه من بين الشخصيات التي تم الجسس عليها، رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين، ماريو مونتي وماتيو رينتسي، ورئيس المركز الأوروبي ماريو دراغي، بالإضافة إلى إطارات أخرى بالحكومة الإيطالية.