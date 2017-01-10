مجهول يحتجز رهائن قرب جامعة ألاباما الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، إن مجهولا قام بحجز رهائن، قرب جامعة ألاباما الأمريكية. من جانب آخر، أشارت مصادرأمريكية محلية، إلى أن مجموعة نفذت سطوا مسلحا، على بنك في المنطقة، واحتجزت رهائن بعد وصول الشرطة إلى المكان. أعلنت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على المشتبه به في احتجاز 8 رهائن، في فرع لمصرف ألاباما كريديت يونيون بنك، بمدينة توسكالوسا. ونقلت قناة فوكس نيوز، عن تينا ريتشاردسون، المتحدثة باسم الشرطة المحلية، أنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث، حيث تم تحرير جميع الرهائن. وذكرت، وكالة أسوشيتد برس، نقلا عن المتحدثة أن المشتبه به كان يحمل سلاحا ناريا، مشيرة إلى أنه من غير الواضح السبب الذي دفعه لإرتكاب فعله هذا. ووفقا للشرطة، وقع الحادث صباحا، قبل بداية الدوام الرسمي للمصرف، وكان المشتبه به لوحده، ولم يكن في المصرف عملاء. وأكدت، وسائل الإعلام بدء التحقيق في ملابسات الحادث.