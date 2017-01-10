وفاة المرأة التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية

غيب الموت المراسلة الحربية كلير هولينغورث، التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 عندما كانت صحيفة مبتدئة لدى إحدى الصحف البريطانية، وفي أوت 1939 سافرت هولنغورث وحدها إلى الحدود الألمانية وشاهدت القافلة الأولى من الدبابات الألمانية وهي تتحرك لغزو بولندا.

وبعد ذلك بثلاثة أيام كانت أول من كتب عن بدء القتال ليس فقط لقراء صحيفة "دايلي تلغراف" بل أيضا للسلطات البولندية والبريطانية.

ونقلت رويترز عن كاثي هلبورن فينج وهي صديقة الراحلة منذ أكثر من 20 عاما عبر الهاتف من هونغ كونغ "توفيت كلير محاطة بعائلتها وأصدقائها والكثير من الرعاية."

وكان كشف هولنغورث عن قيام الحرب أحد أهم التقارير الإخبارية التي سجلت سبقا صحفيا في العصر الحديث، وقال هولنغورث في مقابلة مع صحيفة تلغراف عام 2009: "كشفت هذه القصة عندما كنت صغيرة جدا. ذهبت إلى هناك لرعاية اللاجئين والعميان ومن يعانون الصمم وضعف القدرات الذهنية. ولكن أثناء تواجدي هناك فجأة باتت الحرب واقعا."