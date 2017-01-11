عرض عمل جديد لأوباما بعد تركه منصبه .. تعرف عليه

نشرت مجموعة "سبوتيفاي" عرض عمل لتعيين رئيس يدير قوائم الأغنيات، وهو منصب يليق تماما بباراك أوباما، بحسب مدير الخدمة الموسيقية دانييل إيلك.وغرد إيلك متوجها إلى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته "سمعت أنك مهتم بمنصب عند سبوتيفاي، هل رأيت ما نشر مؤخرا"، مع إضافة رابط إلى الإعلان.

وجاء في العرض، ينبغي للرئيس المقبل لقوائم الأغنيات أن يتمتع "بخبرة من ثماني سنوات على الأقل على رأس دولة من الدرجة الأولى".

وخلال الصيفين الماضيين، نشر البيت الأبيض قائمة الأغنيات الرسمية التي استمع إليها رئيس الولايات المتحدة خلال عطلته، مرفقة بمجموعة من الكتب.وبعد ساعات على نشر قائمته الموسيقية في أوت الماضي، أصبحت هذه المجموعة من أكثر الأغاني رواجا على "سبوتيفاي".

وأتى عرض العمل المنشور الاثنين بعد رسالة نشرتها على "انستغرام" قبل أيام زوجة السفير السابق للولايات المتحدة في السويد. وروت فيها أن باراك أوباما قال لها خلال إحدى المآدب في البيت الأبيض تعليقا على ذهابها إلى ستوكهولم "لا أزال انتظر توظيفي عند سبوتيفاي ... لأنني أعرف أنهم أعجبوا كثيرا بقائمتي الموسيقية".