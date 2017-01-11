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تركيا تحظر جميع التجمعات والمسيرات لمدة شهر في انقرة

  • 11/01/2017
  • النهار أون لاين
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تركيا تحظر جميع التجمعات والمسيرات لمدة شهر في انقرة تحميل الملف

أعلنت السلطات في العاصمة التركية أنقرة حظر جميع التجمعات والمسيرات لمدة شهر ابتداء من الثلاثاء بعد تصويت مثير للجدل على تعديل دستوري للنظام الرئاسي.

وقال المكتب الصحفي لوالي أنقرة في بيان " تم حظر جميع التجمعات  والمسيرات لمدة شهر لأسباب أمنية". ويأتي الإعلان  بعد يوم من تفريق الشرطة تظاهرة للمعارضة التركية قرب البرلمان في أنقرة ضد مساعي الحكومة لتوسيع صلاحيات الرئيس. وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء  مرر البرلمان الوطني اقتراحا بشأن مناقشة مشروع قانون يتضمن تعديلات توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

 

موضوع : تركيا تحظر جميع التجمعات والمسيرات لمدة شهر في انقرة
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