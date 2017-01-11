مشروع عقوبات أمام الكونغرس يستهدف قطاع النفط الروسي

اقترح 10 سيناتورات أمريكيين معاقبة روسيا على خلفية تطورات أزمتي سوريا وأوكرانيا، حيث قدموا مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لفرض عقوبات جديدة ضد قطاعي المالية والنفط والغاز بالاقتصاد الروسي.

وينص المشروع على فرض عقوبات ضد شخصيات اعتبارية وطبيعية، تستثمر في قطاع استخراج النفط والغاز بروسيا مبالغ تجاوزت 20 مليون دولار، بما في ذلك عن طريق توريد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا، حسبما أوردت تقارير إعلامية. كما تستهدف العقوبات المقترحة مجالات أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز، بما في ذلك معاقبة مستثمرين ساهموا خلال عام بمبلغ يتجاوز 5 ملايين دولار في قطاع مد أنابيب النفط والغاز بروسيا، وكذلك أطرافا استثمرت أكثر من مليون دولار في بناء منشآت نووية مدنية.

ويريد مقترحو المشروع استهداف شخصيات طبيعية وشركات تعمل في مجال بيع أو شراء سندات الدين الحكومي الروسي أو تنخرط في شراء أصول تابعة لمنشآت وشركات روسية.

ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن على مشروع القرار الذي أعده 5 سيناتورات ديمقراطيين و5 سيناتورات جمهوريين. وأعلن أحد المبادرين إلى طرح المشروع، الجمهوري جون ماكين، أن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الإلكترونية الروسية المزعومة ضد الانتخابات الأمريكية. وقال للصحفيين بهذا الخصوص: "نحن قلقون للغاية من هجمات روسيا على بلادنا".