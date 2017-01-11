مقتل 5 دبلوماسيين إماراتيين في تفجير بأفغنستان

لقي 5 دبلوماسيين إماراتيين حتفهم وأصيب مسؤول السفارة، أمس الثلاثاء، جراء تفجير وقع بمدينة قندهار بجنوب أفغنستان.

وأكدت السلطات الإمارتية في بيان لها اليوم الأربعاء، مقتل 5 من دبلوماسييها في أفغانستان جراء التفجير وإصابة سفيرها لدى أفغنستان جمعة محمد عبدالله الكعبي. وقال رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان، إن القتلى الإماراتيين كانوا ضمن وفد مكلف بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية في جمهورية أفغانستان. وأمر خليفة بن زايد آل نهيان، بحداد لثلاثة أيام تكريما لضحايا التفجير.